Sa, 07.12.2019 - Münster Heidenheim "Freu dich Erd und Sternenzelt" - Mitwirkende und Texte

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Herzlichen Dank allen Spendern!

Die Musik des Abends Die Hofmarkmusik umrahmte den Abend musikalisch.

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation



Hansjörg Schneider: Ein Stern über Whitechapel.

in: Hansjörg Schneider: Im Café und auf der Straße. Ammann Verlag. Zürich 2012

auch in: Früher war Weihnachten viel später - Hinterhältige Weihnachtsgeschichten, S. 173-178. Diogenes Verlag. Zürich 2012

Hanns Dieter Hüsch: Ganz ruhig bleiben

in "Wir sehen uns wieder. Geschichten zwischen Himmel und Erde".

Kindler Verlag 1995

Hanns Dieter Hüsch: Das Schuhschwämmchen

in: Frohes Fest. Geschichten zwischen Himmel, Café Pilatus und dem Niederrhein.

Tvd-Verlag. Düsseldorf 2008

Herman Bang: Einsam am Heiligen Abend

https://www.derweg.org/feste/weihnachten/hermanbang/

Gibt es einen Weihnachtsmann?

(im englischen Original „Is there a Santa Claus?“), ein Leitartikel der New York Sun, der erstmals am 21. September 1897 erschien und bis zur Einstellung der Zeitung 1950 jedes Jahr abgedruckt wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gibt_es_einen_Weihnachtsmann%3F

Christine Nöstlinger: Ein Ärmel fehlte

aus dem Sammelband "Weihnachten, als ich klein war", Hrsg. Angelika Kutsch,

Oetinger Verlag, 1996

Michael Lehmann: "Vum Ochs und vum Esel"

aus dem Gedichtband: "Durs Joahr", Gedichte und Geschichten in Westallgäuer Mundart

O'Henry (William Sydney Porter): Das Geschenk der Weisen.

DTV Junior, München 2013

Emanuel Bergmann: Der Chanukka-Stuhl

in: "Freue dich!" (Sammelband)

Diogenesverlag

Rainer Maria Rilke: Geburt Christi (Gedicht)

Barbara Robinson: Hilfe, die Herdmanns kommen! (Ausschnitt)

Verlag Friedrich Oetinger. Hamburg 1974

