So, 29.12.2019 - Pfarrkirche St. Vitus Gempfing "Freu dich Erd und Sternenzelt" - Mitwirkende und Texte

„Freu dich Erd und Sternenzelt“ Unter diesem Motto gab’s am 29. Dezember 2018 in der Pfarrkirche St. Vitus Gempfing besinnliche und weihnachtliche Texte zu hören, präsentiert von der Sprechermannschaft des Bayerischen Rundfunks.

Die Musik des Abends Der Singkreis Gempfing unter Leitung von Erich Hofgärtner umrahmte den Abend mit den passenden stimmungsvollen weihnachtlichen Musikstücken:.

* Zu Bethlehem geboren

* Ave Maria

* Maria durch ein Dornwald ging

* Die Engel und die Hirten

* O nata lux

* I woaß net, was des Ding bedeut

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Das Publikum zeigte sich auch, was die Spendenfreudigkeit betrifft, von seiner herzlichsten Seite. 3.340,80 Euro können wir an die Aktion Sternstunden überweisen. Herzlichen Dank!

Herzlichen Dank allen Spendern!

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation

______________________________________________________________________

Jo Pestum: Der Ritt ins Morgenland,

Weihnachtsgeschichten von ausgewählten Autoren, herausgegeben von Angelika Kutsch,



______________________________________________________________________

Barbara Robinson: Hilfe, die Herdmanns kommen! (Ausschnitt)

Verlag Friedrich Oetinger. Hamburg 1974

______________________________________________________________________

Anon.: Der Christbaumständer

http://www.weihnachtsstadt.de/geschichten/geschichten-lustig/der-christbaumstander.html

______________________________________________________________________

Gibt es einen Weihnachtsmann?

(im englischen Original „Is there a Santa Claus?“), ein Leitartikel der New York Sun, der erstmals am 21. September 1897 erschien und bis zur Einstellung der Zeitung 1950 jedes Jahr abgedruckt wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gibt_es_einen_Weihnachtsmann%3F

______________________________________________________________________

Robert Gernhardt/Bernd Eilert/Peter Knorr: Erna, der Baum nadelt.

Ein botanisches Drama am Heiligen Abend

Fischer Taschenbuch

______________________________________________________________________

Nikos Kazantzakis: "Alexis Sorbas. Abenteuer auf Kreta" (Auszug)

überarbeitet, z. T. neu übertragen und dem neugriechischen Originaltext angepasst von Isidora Rosenthal-Kamarinea

Titel der Originalausgabe: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Athen 1946

© 1982 Helene Kazantzakis, © 2017 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

_________________________________________________________________

Khalil Gibran: "Euer Denken - mein Denken"

In: Khalil Gibran: "Eure Seelen sind Feuer" Gedanken und Meditationen.

Goldmann Verlag. München 1994

_________________________________________________________________

Thomas Linnhoff: Das Jahr beginnt sich sanft zu runden

https://www.festpark.de/folio/146-das-jahr-beginnt-sich-sanft-zu-runden

______________________________________________________________________