"Ach du liebe Weihnachtszeit" Christmas Cracker – Sprech(er)stunden 2018

Auch heuer werden wir wieder unsere erfolgreichen Weihnachtslesungen präsentieren – unter dem bewährten Titel "Christmas Cracker" gibt es insgesamt vier Auftritte. Nach Wasserburg serviert die Sprecher-Crew noch am 15. Dezember in Gersthofen, am 18. Dezember in München und schließlich am 30. Dezember in Gempfing "Christmas-Cracker" zugunsten der Aktion Sternstunden. Die Szenen, Geschichten und Gedichte werden dabei teils bayerisch-barock und besinnlich, teils frech und ironisch sein...

Von: Martin Fogt und Andreas Dirscherl