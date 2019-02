Übersicht Sprech(er)stunden Übersicht 2019

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei; die Mitwirkenden treten ohne Gage auf.

Stattdessen bitten wir wie immer um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Sehen Sie hier ein kurzes Video unseres Intendanten Ulrich Wilhelm, in dem er über die Aktion Sternstunden spricht und dabei insbesondere auch den Beitrag der Sprecherinnen und Sprecher hervorhebt: