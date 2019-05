Vivat Bacchus ... "Wein"-Sprech(er)stunde in Gempfing

Am 25. Mai laden wir in den Pfarrhof Gempfing – zu einer besonderen "Weinlese": Die Sprecherinnen und Sprecher des BR bieten dieses Mal eine erlesene Hommage an den fränkischen Wein. Prosa, Gedichte und kleine Spielszenen stehen auf dem Programm. Literaturfreunde dürfen ebenso gespannt sein wie die Verehrer eines guten Tropfens und solche, die es werden wollen.