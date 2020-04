Sprech(er)stunden "Weihnachten" <Jahr> „Ach, du liebe Weihnachtszeit!“

Christmas Cracker, das sind in England Knallbonbons in der Form einer Erbswurstrolle – falls Sie so etwas noch kennen – und diese Cracker werden dann am Hl. Abend mit großem Knall auseinandergezogen. Bei dem Knall kommen dann kleine Geschenke zum Vorschein: Süßigkeiten, Luftballons, Konfetti usw.

Die Engländer lieben das.