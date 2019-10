Eine Sprech(er)stunde mit "Nachwuchstexten" Junge Autoren

Donnerstag, 21. November 2019, 19:30 Uhr Ort: Studio 1, BR-Funkhaus München, Rundfunkplatz 1-3, 80333 München // Eintritt frei

An diesem Abend stehen Texte von Autorinnen und Autoren im Mittelpunkt, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen und die sich noch zu den "Jungen" zählen dürfen. Aber auch der ein oder andere heutige "Klassiker" ist mit dabei, der bei Veröffentlichung noch ein kleineres Publikum hatte.

Die Musik kommt vom Münchner Rock- und Jazzchor VoicesInTime (Ltg. Stefan Kalmer). Aktuelle Hits aus dem Radio treffen hier auf Altbewährtes, u.a. von Aretha Franklin, Tajo Cruz oder auch Adele.

Eintrittsgelder für einen guten Zweck Alle Mitwirkenden verzichten auf Gagen. Die Spenden des Abends gehen wieder an die "Sternstunden", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für hilfsbedürftige Kinder im In- und Ausland.

Die mitwirkenden Sprecher

Die Musik des Abends

Der Münchner Rock- und Jazzchor VoicesInTime unter Leitung von Stefan Kalmer gehört zu den deutschen Spitzenensembles in seinem Genre. Zu den Auszeichnungen des Chors seit der Gründung vor 23 Jahren gehören ein erster Preis beim Deutschen Chorwettbewerb oder auch der Sieg in der Open Category beim europäischen Wettbewerb Let the peoples sing. Zur Spezialität des A capella-Ensembles gehört das Auflösen von Grenzen zwischen Jazz, Pop und auch klassischer Musik.