Sprecher-Portrait Petra Mörk

Ich wurde 1957 im westfälischen Minden geboren, kam aber schon im Alter von vier Jahren mit meinen Eltern nach Bayern. Aufgewachsen bin ich mit zwei jüngeren Geschwistern in Planegg im Würmtal.

Nach meinem Abitur absolvierte ich eine Ausbildung zur Tontechnikerin an der Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg. Danach zog es mich wieder nach München, wo ich einige Jahre als Aufnahmetechnikerin in einem Musikstudio arbeitete, bevor ich auf die andere Seite des Mikrofons wechselte, und da bin ich auch heute noch – seit über 30 Jahren!

Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und lebe mit meinem Mann im Westen von München. In meiner Freizeit male ich, gehe Bogenschießen und spiele Klavier.