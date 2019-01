Sprecher-Portrait Peter Veit

Geboren in Würzburg lebe ich seit fast 50 Jahren in der Nähe von München. In unserer großen Familie gab es keinen Fernseher – mein Vater besitzt bis heute keinen – so war das Radio für mich von klein auf ein wichtiger Draht zur Außenwelt. Die sonntägliche Bachkantate gehörte zu meiner Kindheit genauso wie das allabendliche Betthupferl. Auf meinem kleinen Monoplattenspieler drehten sich die Pumuckl- und Lederstrumpf-Schallplatten mit den eindrücklichen Stimmen von Hans Clarin und Hellmut Lange, bald gab's freitags die Hitparade und Pop nach 8 auf Bayern 3.

Von: Peter Veit