Eine prickelnde Sprech(er)stunde Wie frau sich bettet, so liebt Mann.

Es ging im Wonnemonat Mai, am 10. Mai 2019 im alten kino Ebersberg, um Liebe und Leidenschaft, um Erotik und schief hängenden Haussegen. Musikalisch begleitet wurde das BR-Sprecherteam von Peter Reicherts „Seehof Musi“.

Freitag, 10. Mai 2019, 20:30 Uhr Veranstaltungsort: altes kino Ebersberg, Im Klosterbauhof 4, 85560 Ebersberg

Manuskript und Moderation

______________________________________________________________________



Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Auszug)

Lizenzausgabe S. Fischer Verlag. Frankfurt 1997

______________________________________________________________________



Heinz Erhardt: Gedichte

in: Das große Heinz Erhard Buch. Lappan Verlag. Oldenburg 2009

______________________________________________________________________



Apuleius: Der goldene Esel (Ausschnitt aus dem 2. Teil, Kapitel 9)

Marixverlag Wiesbaden 2009

______________________________________________________________________



Ernst Wilhelm Heine: Kulu Kulu.

in: Kille kille. Makabre Geschichten. Verlag Btb 2002



Anonym: Jeder, der einen Hund hat...

______________________________________________________________________



Anonym: Warum ich meine Sekretärin feuerte.

Zu finden ist dieser Text mehrfach im Intenet

Ernst Wilhelm Heine: Gina und Giovanni.

in Kille kille. Makabre Geschichten. Verlag Btb 2002

______________________________________________________________________



Julia Cortis/Andreas Dirscherl: Die 7 Schritte zum Eheglück.

Unveröffentlichtes eigenes Manuiskript

______________________________________________________________________



Eine Auswahl von Gedichten verschiedener Autoren

______________________________________________________________________



Franckh/Michaela Merten: Männer hassen erste Dates.

in: Der ganz alltägliche Beziehungswahnsinn. Verlag Ariston 2007

Eintritt frei – Großzügige Spenden für einen guten Zweck

Der Eintritt war wie immer bei unseren Veranstaltungen frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden für die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt. Neben den 1.200 Euro, die uns allein die Kolpingfamilie an dem Abend überreicht hat, konnten wir weitere 1.509 Euro sammeln. Ein sehr schönes Ergebnis! Ein herzliches Dankeschön den Spendern und Unterstützern!