Sprecher-Portrait Michael Hafner

Ich wurde in Herrsching am Ammersee geboren. Aufgewachsen bin ich in Weilheim im oberbayerischen Pfaffenwinkel, einer herrlichen Gegend, in der ich bis heute tief verwurzelt bin.

Früher suchte der BR seine „neuen Stimmen“ durch Aushänge an Münchner Hochschulen und Mensen. Alle Bewerber wurden zum Vorsprechen in das Münchner Funkhaus eingeladen. Eine strenge Jury entschied, wer an den begehrten Sprecherseminaren teilnehmen durfte, in denen der BR seinen Nachwuchs am Mikrofon ausbildete. Ich bewarb mich 1985 und hatte das große Glück, genommen zu werden.

Aus dem Studentenjob wurde über die Jahre mein richtiger Beruf, den ich bis heute mit großer Freude ausübe. Besonders gefällt mir an meiner Arbeit, dass ich in einem wunderbaren Team mit interessanten, klugen und sympathischen Menschen zusammen arbeiten darf und in meiner Arbeitszeit oft schöne Musik und interessante Wortbeiträge hören kann.