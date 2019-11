Oberbayern BR-Studio Mühldorf

Für das Auswahlgespräch an der Deutschen Journalistenschule stellte mir einer der Jury-Mitglieder eine einprägsame Frage: "Während Ihres Auslandsjahres in Tunesien hat sich Ihre Leidenschaft für den Beruf als Journalistin so richtig entfacht – aber muss es unbedingt im Ausland sein? Gibt es nicht auch in der Region Journalismus mit spannenden Geschichten?"

Um diese Frage beantworten zu können, musste ich mir selbst erst bewusstwerden, dass das Große oft im Kleinen liegt. Daher begann mein Weg zuerst mit dem Studium der Kommunikationswissenschaft an der LMU München, gefolgt von einem prägenden Auslandsjahr über den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Tunesien bis hin zum Journalismusstudium an der Deutschen Journalistenschule. Dabei war ein weiterer Zwischenstopp ein Austauschprogramm der Robert-Bosch-Stiftung für Deutsch-Französische Nachwuchsjournalisten, gekoppelt mit einem Praktikum bei ARTE in Straßburg.

Nach Tunesien und Frankreich landete ich wieder in meiner Heimatstadt München, beim Bayerischen Rundfunk und unterstützte die Sendung "Wir in Bayern". Obwohl ich während dieser Zeit spannende Erfahrungen gemacht habe, wurde mir klar, dass ich es vermisse, als Journalistin rauszugehen und tagesaktuell zu arbeiten. Daher führte mich mein bisher letzter Halt zu den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen der Regionalredaktion Oberbayern und schließlich in das Korrespondentenstudio nach Mühldorf.

Die Eingangsfrage des Jury-Mitglieds kann ich mittlerweile mit einem klaren "Ja" beantworten. Als Journalistin waren mein Ziel und mein Anspruch an mich selbst immer, Menschen und ihre Geschichten in all ihren Farben und Schattierungen zu erfassen.

Daher sehe ich meine Aufgabe als Korrespondentin in den Landkreisen Mühldorf, Altötting und Rottal-Inn als einmalige Chance, meinem Anspruch an mich selbst gerecht zu werden: Geschichten erzählen, in allen Darstellungsformen, für und mit Menschen in der Region und darüber hinaus.