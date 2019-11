Ostbayern BR-Studio Landshut

Mein Traumberuf war schon früh klar: Ich wollte Sportreporter werden und spannende Spiele im Radio kommentieren. Auf dem Bolzplatz habe ich das mit meinen Freunden schon als Teenager geübt. Also begann ich Ende der 80er Jahre meine Radiokarriere. Seither habe ich über alles Mögliche (und Unmögliche) berichtet – nur für eine Sportreportage ergab sich leider selten die Gelegenheit.



Mitte des Jahres 2001 habe ich als Korrespondent das BR-Büro in Landshut übernommen. Vorher arbeitete ich im Funkhaus in München ausschließlich für die Redaktion von Bayern 3. Weil ich in Landshut aufgewachsen bin, war es für mich eine einmalige Chance, wieder nach Hause zu kommen.



So bin ich nun täglich zwischen Riedenburg und Vilsbiburg unterwegs, um alle Wellen des Bayerischen Rundfunk mit aktuellen Beiträgen zu versorgen. Seit einigen Jahren drehe ich ebenfalls Bilder für das Bayerische Fernsehen. Auch das Online-Angebot des BR wird von mir beliefert. Vor allem Bayern 1 kümmert sich um die Themen aus meiner Region. Ob Landshuter Hochzeit oder Gillamoos, Kernkraftwerke Isar oder Hochwasserschutz, ob Kultur oder Sport mit dem EV Landshut, den Judokas aus Abensberg oder den Volleyballerinnen aus Vilsbiburg.