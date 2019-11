Schwaben BR-Studio Kempten

Duftende Bergwiesen, ein kerniger Menschenschlag und ein Alpenpanorama wie aus dem Bilderbuch: Für das Oberallgäu ist Korrespondentin Viktoria Wagensommer zuständig. Schon während ihres Studiums hat sie erste Rundfunk-Erfahrungen gesammelt, zunächst beim SWR in Friedrichshafen und dann beim BR in Augsburg. Seit 2012 lebt sie nun in Kempten und arbeitet im Korrespndentenbüro des BR. Nicht selten "muss" sie für eine Reportage ihre Bergstiefel schnüren und freut sich, wenn sie von ihrem Interviewpartner für die gute Zeit gelobt wird, in der sie den Anstieg geschafft hat. Interessanten Fragen nachzugehen und schrulligen Menschen ihre Geschichten zu entlocken, sind ihre Lieblingsaufgaben. Langeweile ist dabei ein Fremdwort, denn der Arbeitsalltag im Allgäu ist mit abwechslungsreichen Eindrücken gespickt. Vom Schneegestöber an der Skischanze in Oberstdorf geht es beispielsweise direkt weiter in eine Kunstausstellung. Der Kontrast wird spätestens dann deutlich, wenn im warmen Ausstellungraum rund um die noch schneebepackten Stiefel eine kleine Pfütze zu glitzern beginnt.