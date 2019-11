Franken BR-Studio Bamberg

Geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen in Hessen. Als Kind trieb es mich zu außergewöhnlichen Orten, um besondere Menschen zu treffen. Später wurde mir klar: Ich möchte Reporter werden.

Ich bin nach der Schule mit dem Fotoapparat durch Frankfurt gestreift und habe für verschiedene Lokalzeitungen geschrieben und fotografiert. Während meines Studiums in Germanistik und Kommunikations-wissenschaften bin ich als freier Journalist viel ins Ausland gereist – unter anderem auf den Balkan, nach Syrien und Afrika.

2001 habe ich nach Praktika und Freier Mitarbeit bei Tageszeitungen, Radio und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg begonnen – zunächst hauptsächlich als Feature-Autor für Bayern 2. Später habe ich dann zunehmend in der aktuellen Berichterstattung für alle Radiowellen des Bayerischen Rundfunks gearbeitet.

Seit 2007 berichte ich auch aus dem Korrespondentenbüro in Bamberg und bin seit Oktober 2018 dort als Regionalkorrespondent beschäftigt. Ich bin zuständig für die Landkreise Bamberg und Forchheim. Inzwischen liefere ich nicht mehr nur fürs Radio Beiträge, sondern auch fürs Fernsehen und die Online-Seiten des Bayerischen Rundfunks. Oberfranken kenne ich seit meinem Studium in Bamberg und habe schnell gemerkt, dass ich bleiben will.