Oberbayern BR Oberland

„Wer einmal hier angekommen ist, geht nicht mehr weg“, sagte mir ein alter Ohlstädter, als ich neu war im Werdenfelser Land. 1992 war das, als ich als Pionier bei den privaten Radiostationen meinen dritten Sender mit aufbauen durfte. Nach dem Studium in Nürnberg waren meine ersten medialen Schritte in Franken, dann ging es über Hessen und Baden-Württemberg nach Oberbayern. Seitdem bin ich mit Land und Leuten zwischen dem Isar–, dem Loisach- und dem Ammertal bis hin zum Lech vertraut.

Warum ich hier als Korrespondent arbeiten wolle, bin ich gefragt worden von meinen Chefs. Die Antwort war ganz leicht: Weil ich diese Region zwischen Ammer-und Starnberger See, zwischen der Eng und den Lechauen liebe. Die Menschen sind manchmal rau, aber herzlich, gerade heraus und mit den unterschiedlichen kulturellen Einflüssen oft darauf bedacht, ihre Identität zu schützen und zu bewahren. Das wirkt manchmal überholt und nicht mehr zeitgemäß, aber es ist immer wieder spannend, mehr darüber zu lernen, woher Bräuche, Festtage und manche Besonderheiten aus den unterschiedlichen Orten kommen.

Ich bewundere den Fleiß der heimischen Handwerker genauso wie die berühmte Schlauheit der Bauern. Ich berichte von innovativen Startup-Firmen genauso wie von den kleinen Tricksereien, die Bürgermeister und Landräte im Repertoire haben. Ich bin neugierig, warum die eine Bundesstraße schon wieder asphaltiert wird und die Schlaglöcher in Deutschlands bekanntesten Ferienorten immer größer werden. Die Region Oberland ist für einen leidenschaftlichen Reporter, wie mich, ein dankbares Gebiet.

Wenn ich nicht mit Kamera und Mikrofon unterwegs bin, dann führen meine Wege mit dem Mountainbike in die Alpentäler oder im Winter mit Tourenski auf die Gipfel in der Region. Und auch da treffe ich wieder Menschen und ihre Geschichten – und die eine oder andere davon findet ihre Fortsetzung in einem Programm des Bayerischen Rundfunks.