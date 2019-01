Ostbayern BR Niederbayern

"Der Dauerstreit um den Ausbau der niederbayerischen Donau, das weltweit größte BMW-Werk in Dingolfing mit mehr als 18.000 Beschäftigten und das heiße Thermalwasser aus fast 2.000 Metern Tiefe in Bad Birnbach: Das sind einige Themen, die mich als Korrespondenten immer wieder beschäftigten und herausfordern. Ich mag die Natur und die Menschen in dieser Gegend und bin selbst ein Niederbayer.



Aus meiner Heimat für den Bayerischen Rundfunk arbeiten zu können, ist für mich ein Glücksfall. Und dafür nehme auch völlig unplanbare Arbeitszeiten mit Nachtschichten und Wochenenddiensten in Kauf. Mein Berichtsgebiet erstreckt sich vom bayerisch-österreichischen Innviertel um die Städte Simbach am Inn und Braunau bis hinauf auf die Rusel im Bayerischen Wald, über die Donau bei Deggendorf und die Isar flussaufwärts nach Dingolfing. Und nirgendwo sonst in Bayern wird der Wandel vom Bauern- zum Industrie- und Hightech-Land deutlicher als in dieser Gegend. Wo bis vor 30 Jahre Kühe auf sauren Mooswiesen geweidet haben, werden jetzt Luxuslimousinen gebaut und in die ganze Welt exportiert.



Für meinen inneren Halt in dem bewegten Korrespondentenleben sorgen meine Frau und die beiden Töchter Lena und Eva. Eines ihrer jeweils ersten Wörter war übrigens "Rundfunk". Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, weiß ich noch nicht genau..."