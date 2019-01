Schwaben BR Mindelheim

Das Radiomachen hat mich erfasst wie eine Erkältung: Plötzlich trug ich den Virus in mir und wurde ihn nicht mehr los. Wollte ich auch gar nicht mehr, nachdem ich anhand verschiedener Praktika und freier Mitarbeit begleitend zum Studium herausgefunden hatte, wie toll dieses "Kino im Kopf" sein kann. Und welche Verantwortung ein Journalist mit seiner Berichterstattung übernimmt. Vom Privatradio in Nürnberg und München ging es weiter zum SWR nach Baden-Baden, von dort wieder zurück zum BR nach München. Nach einigen Jahren in der Redaktion B5 aktuell und Nachrichten zog ich wieder eine Station weiter, dorthin, wo die Nachrichten entstehen. Zumindest die Nachrichten aus dem Allgäu. Seit 2016 bin ich nun Teil des Korrespondententeams im Allgäu mit Schwerpunkt Unterallgäu und Memmingen, im Sommer 2018 kamen mein Kollege Peter Allgaier und der Landkreis Landsberg am Lech dazu.