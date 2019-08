Mainfranken BR-Studio Main-Rhön

"Liebhaber nennen sie 'Die Fränkische Toskana', die Ecke zwischen den Haßbergen mit den verträumten Schlössern und Burgen, dem Steigerwald mit seinen romantischen Tälern, der Rhön mit ihren sanften Kuppen oder der Mainschleife mit den tollen Frankenweinen. Aus dieser Ecke, der Region 'Main-Rhön' und über ihre Menschen berichte ich.



Gespannt bin ich immer auf die Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen hier. Egal ob es der Manager im Nadelstreifenanzug in der Industriestadt Schweinfurt ist, die Frau hinter der Kasse im Supermarkt in Ebern oder der Landwirt im Steigerwald... Wichtig ist mir, dass die Menschen im Radio ein Gesicht bekommen. Auch wenn diese Gesichter und Geschichten für jeden Hörer als 'Kino im Kopf' ein wenig anders aussehen.



In Schweinfurt aufgewachsen und zur Schule gegangen, dann mit dem festen Ziel, selbst irgendwann einen Managerjob zu haben, hatte ich erst eine Bankkaufmannslehre und dann ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert. Aber noch während des Studiums habe ich Radioluft geschnuppert und festgestellt: Spannender als beim Radio kann es in der Wirtschaft nicht werden. Seit 1999 betreue ich das Korrespondentenbüro 'Main-Rhön' und bin hier nicht nur mit Mikrofon und Aufnahmegerät unterwegs: Immer öfter drehe ich auch für das Bayerische Fernsehen aktuelle Bilder für die Nachrichtensendungen, zum Beispiel von Verkehrsunfällen oder Bränden. Ab und an bringe ich den Fernseh-Redaktionen auch Impressionen von Burgen und Schlössern mit."