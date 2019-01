Franken BR Hof

"Hof in Bayern ganz oben": Der Slogan der Stadt ist mehr als eine geographische Angabe. Und Stadt und Landkreis Hof haben für die Hörerinnen und Hörer des Bayerischen Rundfunks wesentlich mehr zu bieten als den Wetterbericht. Als Korrespondentin schildere ich das Leben hier im nördlichen Oberfranken in all seinen Facetten. Und räume da auch mit so manchem Vorurteil auf: Die "rote Laterne" bei den Arbeitslosen-Zahlen hat Hof dank innovativer Unternehmer, deren Produkte rund um den Globus gefragt sind, schon längst abgegeben. Und auch das Wetter ist wesentlich besser als sein Ruf. Sonnige Wintertage mit Schnee mitten in der Stadt – dafür fahren viele Leute extra in den Urlaub – in Hof haben wir es vor der Haustür.



Stimmungen, Atmosphären einfangen, mit Hintergrund-Infos verbinden und schnell die Menschen informieren – egal ob über Wirtschaft, Politik, Gerichtsprozesse oder Kultur: Das macht tagtäglich den Reiz des Korrespondenten-Alltag aus. Und deshalb ist das Radio mein Lieblingsmedium - schon als kleines Mädchen war ich fasziniert vom Radio, diesem kleinen Kasten mit all den spannendenden Geschichten, die die Männer und Frauen darin erzählten. Mein eigener Weg dorthin führte über Studium (Bibliothekswesen, Politikwissenschaft) und Tageszeitung-Volontariat ins BR-Studio Würzburg und dann nach Hof: Hier halte ich seit 2003 Augen und Ohren offen, um Ihnen möglichst viele Geschichten erzählen zu können – mal spannend, mal traurig, mal lustig, mal aufregend – wie das Leben eben spielt.