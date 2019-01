Schwaben BR Günzburg

Ich arbeite seit 2011 für den Bayerischen Rundfunk. Nach dem Studium in Wien zog es mich zurück in meine bayerische Heimat. Ich berichte als Reporter und Korrespondent aus Schwaben, vor allem aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Zu meinen Themen zählt alles, was die Menschen in der Region bewegt – von Politik bis Kultur, vom Kernkraftwerk Gundremmingen bis hin in die junge Stadt Neu-Ulm, die weit mehr zu bieten hat, als den schönen Blick über die Donau aufs Ulmer Münster.