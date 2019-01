Franken BR Bamberg

"Hallo aus Bamberg,



als dienstältester Landeskorrespondent des Bayerischen Rundfunks betreue ich seit 1992 das westliche Oberfranken von der thüringischen Landesgrenze bei Coburg und Kronach, über Lichtenfels und Bamberg bis in den südlichen Landkreis Forchheim - als gebürtiger Oberfranke habe ich da sozusagen ein Heimspiel.



Frankenwald, Fränkische Schweiz, Steigerwald und auch der Gottesgarten am Obermain bieten neben dem Geschehen in den größeren Städten ständig interessante Themen. Planbar ist dabei zwar nur das Wenigste, aber das macht ja auch den Reiz meiner Arbeit ganz nah an den Leuten aus.



Schon während meinem Journalistik-Studium in Bamberg kam ich zum BR, das Nebenfach Betriebswirtschaft half mir dabei, mich schnell in Wirtschaftsthemen zurechtzufinden, die Geschichte wichtige Entwicklungen einordnen zu können. Und die journalistische Arbeit mit Polizei und Justiz ist fast schon eines meiner Hobbys geworden, mit dem positiven Nebeneffekt, dass unsere Hörer und Zuschauer immer schnell und umfassend informiert sind, über regionale, aber auch über landes- und bundesweit relevante Themen – mit einer fränkischen Sicht auf die Dinge.



Einen Ausgleich für die Korrespondententätigkeit finde ich bei der Moderation des Heimatspiegels auf Bayern 2 und Bayern Plus und bei der Bayern 1 Volksmusik, wo ich als 'fränkisches Schlitzohr' auch am liebsten über die schönen und lustigen Dinge des Lebens mit Ihnen plaudern kann - und das meist mit einem Augenzwinkern."