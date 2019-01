Franken BR Ansbach

"Geboren bin ich im selben Jahr wie George Clooney, nur nicht in Kentucky, sondern zum Glück in Mittelfranken, genau gesagt in Nürnberg. Mitte der 80er bin ich während des Psychologie-Studiums in Erlangen per Zufall zum Radio gekommen – und hängen geblieben, zuerst viele Jahre in Ansbach, dann in München. Seit ich wieder zurück in der Heimat bin, berichte ich für den BR aus Stadt und Landkreis Ansbach sowie dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Am liebsten höre ich Menschen zu, die interessante Geschichten zu erzählen haben – da kommt dann halt doch die Psychologin in mir wieder durch!"