Sprecher-Portrait Karin Schumacher

Der Kinderfunk braucht die Stimme eines verliebt-lispelnden Plüschsofas, die Kirchen-Redaktion hat ein Bibelzitat zu sprechen, für eine Auslandschronik soll eine linksradikale Aktivistin synchronisiert werden, der Radiokrimi muss angesagt werden und in den Nachrichten wird über einen Kindesmissbrauch berichtet: Für all diese unterschiedlichen Einsatzgebiete und Themen die angemessene Stimme, Stimmung und Sprechweise zu finden, das fasziniert mich an unserem Beruf - jeden Tag aufs Neue! Und: dass ich den unterschiedlichsten Menschen und Themen begegne.

Von: Karin Schumacher