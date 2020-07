"Primamuslima" - Muslime in Deutschland "Wir reden mit!"

Etwa 4,7 Millionen Muslime leben in Deutschland, schätzungsweise gut 500.000 in Bayern – der Bayerische Rundfunk gibt ihnen eine Stimme und startet Ende Juli den Podcast "Primamuslima", in dem es um das geht, was Muslime in Deutschland bewegt. Wir haben dazu mit Merve Kayikci gesprochen. Sie hat das Format erfunden, sendete es ursprünglich auf dem Streemingdienst "Deezer" und betreut es nun für den BR.