Sprecher-Portrait Heinz Peter

Geboren 1955 in Mainfranken (Schweinfurt), frühe Jahre und Beginn der Schulzeit in der Kurpfalz (Mannheim). In Oberbayern (München) dann Gymnasium und Studium der Romanischen Sprachwissenschaft, dazu Studienaufenthalte und Praktika in Frankreich (Lille), Spanien (Zaragoza/Valencia), Italien (Florenz/Turin) und Portugal (Lissabon).

