Kreative Drehpause bei Dahoam is dahoam Klorollen-Gstanzl und #Dahoambleim-Musi

Corona hat die Dreharbeiten auch in Lansing gestoppt. Doch was machen die Dahoam is dahoam-Stars nun mit der vielen freien Zeit? Und wann geht es weiter mit neuen Geschichten?

Seit dem 17. März herrscht Drehstopp bei Dahoam is dahoam. Das Corona-Virus legt also auch Lansing lahm, zumindest ein wenig. Denn für die Fans der Familienserie ändert sich erstmal ar nicht so viel. Da noch rechtzeitig zahlreiche Folgen fertig geworden sind, gibt es auch jetzt noch täglich eine "frische" Folge zu sehen.

Ende April Drehbeginn für neue Folgen

Der Vorrat ist aber nahezu aufgebraucht. Wo sonst ein „Puffer“ von rund sechs Wochen herrscht, gibt es nur noch einen Vorlauf von rund einer Woche zwischen Produktion und Sendung. Ausgestrahlt werden soll aber ohne eine Lücke – und ab 27. April sollen sogar wieder neue Folgen gedreht werden, wenn alles klappt.

Dann allerdings unter besonderen Bedingungen. Mittlerweile übliche bekannte Sicherheitsvorkehrungen müssen auch am Set eingehalten werden, zum Beispiel der Mindestabstand. Liebesszenen mit 1,5 Metern Sicherheitsentfernung? Sicher eine Herausforderung für Drehbuchautoren, Cutter und Schauspieler. Auf die neuen Folgen darf man gespannt sein ...

Derzeit werden die Drehbücher an die neue Situation angepasst. So sollen insbesondere ältere Schauspieler in den neuen Szenen vorerst nicht mehr vorkommen um sie vor Infektionen zu schützen.

"Wir denken natürlich, dass es mit Einschränkungen und einem gewissen Maßnahmenkatalog weiter gehen könnte. Die Drehbücher müssen umgeschrieben werden. Selbstverständlich müssen die älteren Darsteller, wir haben ja sehr viel Ältere, geschützt werden." Daniela Boehm, Redaktionsleiterin Dahoam is dahoam

Um den Fortgang der Geschichte zu sichern, arbeitet das Produktionsteam derzeit mit Hochdruck an der Umarbeitung der bestehenden Bücher und an neuen Folgen. Alles aus dem Home Office und abgestimmt in Videokonferenzen. Und natürlich auch an einem "Plan B", wenn die Neuproduktion noch nicht so schnell wieder starten kann. Mehr soll aber noch nicht verraten werden ...

DiD-Stars bleiben trotzdem "auf Sendung"

Gleichzeitig haben die Schauspieler aber gerade durchaus viel (Frei-)Zeit für andere Aktivitäten. Vor allem in den sozialen Medien.

So macht Mira Mazumdar (Josephine "Josy" Drechsler) beispielsweise #Dahoambleim-Musi – aus Ihrem Wohnzimmer und mit bezauberndem französischen Akzent.

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Dahoam is Dahoam #Dahoambleim: Musi mit MiraTraut ihr euch, einfach draufloszusingen? Unsere Mira verrät ihren Trick.Gepostet von Dahoam is Dahoam am Montag, 6. April 2020

Shayan Hartmann ("Felix Brunner") wurde über Ostern ebenfalls kreativ - und zeigt auf seinem Instagram-Account, wie man dem Hasen richtig fesche Ostereier ins Nest legt.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. shayanhartmann Mein neues YouTube Video ist online!! Link dazu findet ihr in meiner Bio!🌶 #froheostern #youtube

Uri Erber, alias "Theres Brunner" gibt dagegen "gscheid praktische“ Tipps, wie man sich richtig die Hände wäscht. Vor allem wichtig: Cool bleiben!

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. Dahoam is Dahoam Gscheid: HändewaschenUris Empfehlung für uns alle: Cool bleiben – und gscheid Händewaschen nicht vergessen! Passts auf euch auf!Gepostet von Dahoam is Dahoam am Samstag, 14. März 2020

Für Heidrun Gärtner ("Annalena Brunner") ist die Corona-Zeit ein Chance, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Was ihr dabei hilft: Yoga. Wer mitmachen möchte, sie gibt auf Youtube eine Lektion zum Mitmachen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sport daheim machts "Dahoam bleim" leichter: Yoga-Session mit Annalena - Übungen für Jung und Alt

Und Brigitte Walbrunn ("Rosi Kirchleitner") gstanzlt sich durch die Isolation. Ihr Thema, das so Manchem bekannt vorkommen dürfte: Wohin nur mit all den Klorollen?