Mittelfranken BR-Studio Nürnberg

Menschen aus Nürnberg, Fürth und Erlangen treffen und ihre besonderen Geschichten erzählen: Das ist seit nunmehr zehn Jahren meine Leidenschaft.



Ich bin selbst in Nürnberg aufgewachsen und habe in Erlangen studiert. Schon während meines Studiums habe ich angefangen beim Bayerischen Rundfunk im Studio Franken zu arbeiten. 2014 bin ich für ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk zwei Jahre lang nach München gezogen. Danach bin ich wieder in meine fränkische Heimat zurückgekehrt und lebe mit meiner Familie nun in Fürth.