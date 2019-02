Österreich Studio Wien Fernsehen

Eigentlich ist Karl May an allem Schuld. Zu meinem 10. Geburtstag schenkte mir mein Vater ein Exemplar der Prachtausgabe von Winnetou. Band für Band verschlang ich die Abenteuer von Old Shatterhand, Winnetou und vor allem von Kara Ben Nemsi, dem Romanhelden Karl May´s, den seine Abenteuer Richtung Orient verschlagen. Mehrere der Bände spielen in Südosteuropa: "Durch das Land der Skipetaren", "In den Schluchten des Balkan" und "Der Schut".

Damals als Zehnjähriger wusste ich: Diese Länder des Balkans willst du -im Gegensatz zu Karl May- wirklich bereisen und über sie schreiben. Seit 1. August 2014 ist dieser Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, und ich berichte als ARD Fernsehkorrespondent, aus dem Studio Wien, über die Höhen und Tiefen von Politik und Gesellschaft auf dem Balkan.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Nürnberg, habe Biologie, Politik und Journalistik studiert, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der American University in Washington D.C.. Über ein ganz anderes Thema promovierte ich an der Uni Erlangen: Die Metamorphose von nachtaktiven Schmetterlingen – den Sphingidae. Nach Stationen bei den Nürnberger Nachrichten, lokalen Radiosendern, dem amerikanischen TV-Sender CNBC-BusinessNews in Washington D.C., sowie dem Studio Franken des Bayerischen Rundfunks (BR), absolvierte ich ein ARD Volontariat beim BR in München.

Ab 1998 war ich dann auch in Sarajevo, in Pristina und Prizren sowie in Belgrad für den BR als TV-Reporter im Einsatz. Von 2002 an berichtete ich während der 2. Intifada als Reisekorrespondent für die ARD aus dem Nahen Osten: Israel, der Westbank und Gaza. Ich recherchierte zudem zahllose investigative Themen für die Sendungen "Kontrovers" und "Report München". Daraus entstanden unter anderem Dokumentationen über die Hintergründe des Olympiaattentats von 1972 und des Oktoberfestattentats von 1980. Ab 2010 war ich regelmäßig als Vertretung im ARD Studio Wien für das Berichtsgebiet Südosteuropa zuständig. Privat gehe ich gerne Bergsteigen, Radfahren und Klettern und sammle alte Bücher.

Und selbst heute denke ich noch manchmal beim Schreiben meiner Texte und beim Schneiden meiner Beiträge an Karl May und seine Abenteuerromane. Wie hätte er wohl diese Geschichten erzählt? Und wie hätte er die Menschen beschrieben, die den Balkan so faszinierend machen? Für mich ist Südosteuropa vor allem eine Region in der man Ideen und Impulse für ein junges Europa finden kann, und genau darüber möchte ich berichten.

Dr. Till Rüger bei Twitter: https://twitter.com/RuegerTill