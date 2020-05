Israel Studio Tel Aviv Hörfunk

Weihnachten in Bethlehem 2007. Mein erster Besuch als Korrespondent in der Region. Schon damals war ich schnell fasziniert – von der Vielfalt, die einem hier im Alltag begegnet. Vom bunten lebendigen Tel Aviv, über das stark von Geschichte und Religion geprägte Jerusalem bis zum arabischen Markttreiben in Ramallah. Es ist diese Mischung, die auch nach rund zehn Jahren regelmäßiger Vertretungen im Studio Tel Aviv für mich nichts an Reiz verloren hatte. Also kam ich gerne, um zu bleiben. Als Journalist fasziniert mich am Berichtsgebiet auch, dass viele der Themen sehr politisch sind und alles mit allem zusammen hängt. Die Entwicklung in den Nachbarländern und zwischen Weltmächten wie Russland und den USA oder dem Westen und dem Iran hat Auswirkungen auf Israelis und Palästinenser. Ebenso wirkt der Nahostkonflikt nach wie vor über die Grenzen des Berichtsgebietes hinaus. Die Politik greift direkt oder indirekt tief in den Alltag der Menschen ein – egal ob in Gaza, Ost- und Westjerusalem oder den arabischen Dörfern und jüdischen Siedlungen des Westjordanlandes. Die Geschichten der Menschen erzählen und schildern zu dürfen, welche Folgen ungelöste politische Konflikte für sie haben, sehe ich als journalistisches Privileg und als Verpflichtung gleichermaßen.

Tim Aßmann, geboren 1974 und aufgewachsen im Landkreis Celle in Niedersachsen, absolvierte zunächst eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach dem Abitur zog er 1998 zum Beginn des Magisterstudiums der Kommunikationswissenschaften, Politik sowie Neuerer und Neuester Geschichte nach München. Ab 2000 war er zunächst freier Mitarbeiter bei der Deutschen Presse Agentur (dpa) in München und 2001 folgte dann der Wechsel zum Bayerischen Rundfunk (BR). Dort war Tim Aßmann mehr als zehn Jahre aktueller Reporter für alle Hörfunkwellen des BR und die ARD. 2012 wurde er Redakteur für Politik und Hintergrund. Ab 2013 leitete er die ARD-Hörfunk-Berichterstattung vom NSU-Prozess und 2015 war er stellvertretender Leiter des ARD-Hörfunkteams beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Seit 2007 war Tim Aßmann immer wieder im ARD-Studio Tel Aviv eingesetzt. Er arbeitete auch in den Studios Kairo und Wien. Seit April 2017 ist er Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio Tel Aviv.