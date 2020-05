Iran Studio-Büro Teheran

Unser Korrespondentin vor Ort:

Katharina Willinger

Wenn mich in Deutschland jemand nach meinem Beruf fragt und ich antworte: "Ich arbeite als Korrespondentin in der Türkei", dann ruft das ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. In letzter Zeit vor allem eine: "Haben Sie keine Angst?" Meine ehrliche Antwort: "Nein." Sicher, die Türkei macht eine schwierige Phase durch. Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien, den sogenannten Islamischen Staat beinahe vor der Haustüre, ein Putschversuch, Ausnahmezustand, Entlassungen von Staatsbeamten, Prozesse gegen Oppositionelle und Journalisten. In der letzten Zeit waren das in etwa die Hauptthemen unserer Berichterstattung. An die Nacht des Putschversuchs im Juli 2016 erinnere ich mich besonders intensiv. Die Schüsse, Panzer, Militärjets über unseren Köpfen – und ich mit der Kamera mitten drin. Wie in einem Traum erlebte ich diese Nacht, berichtete mit meinen Kollegen über die Ereignisse, die vielen Opfer und bis heute über die Konsequenzen, die die türkische Regierung aus dem Putschversuch zog. Doch neben diesen "harten" Themen bleibt mir auch immer wieder die Zeit für die Geschichten, die Laune machen: So begleitete ich eine Frauen-Theatergruppe vom Dorf für einen ihrer Auftritte bis an die iranische Grenze oder stand beim Lokalderby Besiktas gegen Galatasaray mit meiner Kamera im Fanblock der Ultras, bei 140 Dezibel Geräuschkulisse. Unser zweites Berichtsgebiet, Zypern, steht der Türkei an vielfältigen Themen in Nichts nach – im Gegenteil. Eine geteilte Insel mitten in der EU, getrennt durch eine von der UN besetzte Bufferzone. Sie können sich vorstellen: Geschichten gibt es auch dort genug zu erzählen.

Katharina Willinger bei Twitter: @WillingerK und bei Instagram: katharina_willinger