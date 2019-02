Italien Studio Rom Hörfunk

Seit 1. September 2016 berichtet Tassilo Forchheimer offiziell als Hörfunk-Korrespondent aus Rom und ist gleichzeitig der erste Leiter des neuen trimedialen Studios in der italienischen Hauptstadt. Seit Juli 2016 arbeiten dort Hörfunk- und Fernsehkollegen gemeinsam unter einem Dach. Ihr Berichtsgebiet umfasst Italien, den Vatikan und Malta und beim Fernsehen zusätzlich noch Griechenland. Tassilo Forchheimer fing 1995 als Volontär beim BR an und wechselte nach verschiedenen Stationen im BR bereits 2015 als Leiter des Fernsehstudios Rom nach Italien.



"Spätestens seit ich Ende der 80er Jahre für einige Monate in Rom leben durfte, um die italienische Sprache zu lernen und um nebenbei im ARD-Fernsehstudio auszuhelfen, hat mich Italien nicht mehr losgelassen. Ich kenne dieses Land, habe in den vergangenen Jahrzehnten fast alle italienischen Regionen bereist und mich stets über die gesellschaftliche Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Italien war und ist mein persönliches Steckenpferd.

Als es 2015 darum ging, eine Vakanz als Bürochef im hiesigen ARD-Fernsehstudio abzudecken, habe ich diese Aufgabe gern übernommen – verbunden mit dem Sonderauftrag, die ARD-Studios für Hörfunk und Fernsehen in Rom räumlich und organisatorisch zusammenzuführen. Das Ziel: ein trimediales Korrespondentenbüro, in dem vieles gemeinsam erledigt werden kann. Von der Themenplanung über die Recherche bis zur Technik aus einer Hand – durch eine enge Zusammenarbeit von Radio und Fernsehen wollen wir unsere Berichterstattung aus Italien, dem Vatikan und Malta noch weiter intensivieren und vor allem im Internet auf eine neue gemeinsame Basis stellen. Ich freu‘ mich schon darauf, denn gelernt habe ich als BR-Volontär in beiden Medien, beim Radio und beim Fernsehen."



Tassilo Forchheimer bei Twitter: https://twitter.com/TForchheimer