Frankreich Studio Paris Hörfunk

Unsere Korrespondentin vor Ort:

Barbara Kostolnik

Datenschutzrechtliche Hinweise Ihre Email-Adresse und den Inhalt Ihrer Mail wird der BR nur für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwenden. Ihre Einwilligung in diese Datenvereinbarung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf dieselbe Email-Adresse des BR.



Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung

ARD-Radio-Studio Paris

23/25 rue de Berri

75008 Paris

Tel.: +33 1 53 83 87 60

Fax: +33 1 53 83 87 70

Barbara Kostolnik

Alle träumen von Paris. Barbara Kostolnik ist hingezogen. Im September 2014. War allerdings eine zähe Angelegenheit. Weil vielleicht alle von Paris träumen, aber dort eine Wohnung zu finden, ein echter Albtraum ist. Nun also Rive Gauche, Existenzkampf im Straßenverkehr und natürlich viel mehr. Nicht nur Paris: sondern ganz Frankreich. Politik. Kultur. Sport. Essen. Mode. Die Kostolniksche Leidenschaft für Frankreich wurde schon in der frühen Jugend auf eine harte Probe gestellt. Schüler-Austausch in der Champagne, Schnecken-Essen in der Bretagne, Weltkriegs-Gedenken in Compiègne, aber was uns nicht umbringt…es folgten Uni-Abschlüsse in Augsburg und Marseille sowie ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Nach einem sechsjährigen "Auslands"-Aufenthalt im Hauptstadt-Studio Berlin und zwei Jahren Münchner BR-Heimat nun also die ultimative Herausforderung: das ARD-Studio Paris. Viele sagen: ein Traum.