Deutschland ARD-Hauptstadtstudio Tagesschau

Vor dem Saal sind Abgeordnete, Ministeriumssprecher, Inspekteure der Bundeswehr. Um sie herum wuseln Journalisten, Kameraleute. Sitzung des Verteidigungsausschusses am Mittwochmorgen. Es geht um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, fehlendes Material und frustrierte Soldaten. Ein typischer Ort für kurze Hintergrundgespräche mit Insidern, die drinnen im Saal die Abgeordneten informieren müssen und dennoch nicht vor die Kamera wollen. Das ist ein wichtiger Teil der Korrespondentenarbeit: Sachverhalte hinterfragen und recherchieren im Bundestag, in den Ministerien, aber auch jenseits des Regierungsviertels - Geschichten aufspüren und Zusammenhänge erklären.

Marie von Mallinckrodt ist seit 2014 im Hauptstadtstudio. Zuvor fünf Jahre lang beim ARD-Politmagazin "report München". Während ihrer Zeit als Magazin-Redakteurin auch Einsatz in den ARD-Studios Athen und Rom. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Sie promovierte in Politikwissenschaft (Dr.phil) mit einer Arbeit über Hannah Arendt. Themen im Hauptstadtstudio: u.a. Landwirtschaft, Familie, Verteidigung, Innen, Entwicklungszusammenarbeit, CDU/CSU und Grüne.

