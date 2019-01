Sprecher-Portrait Andreas Ebersperger

Ich bin 1968 in München auf die Welt gekommen und in der bayerischen Landeshauptstadt auch aufgewachsen. Zu Beginn meines Jura-Studiums suchte der BR 1990 Nachwuchssprecher, was ich zufällig in der damaligen Sendung "BR intern" hörte - die prompte Bewerbung war dann gleich erfolgreich.

Von: Andreas Ebersperger