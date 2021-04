Kulturbotschafter und Ehrenbürger Auszeichnung für radioWissen-Autor Stefan Schomann

Der Journalist und Autor Stefan Schomann hat in China eine Auszeichnung der besonderen Art erhalten: Er ist zum Ehrenbürger von Ma Jie sowie zum "Kulturbotschafter" ernannt worden. Als erster westlicher Journalist hatte er für den Bayerischen Rundfunk über dieses Dorf in Henan berichtet, in dem alljährlich Geschichtenerzähler aus dem ganzen Land zu einem spektakulären Festival zusammenkommen.