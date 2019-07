20 Millionen Abrufe PULS-Formate auf YouTube bauen Erfolg weiter aus

PULS gibt es im Netz, als App, auf DAB+, per Satellit und Kabel und im TV – mit einem 24-stündigen Radiovollprogramm, der Onlinewelt unter deinpuls.de und pulsmusik.de, der Radio-App "PULS" und mehreren YouTube Kanälen wie "PULS Reportage" mit Themen aus den Bereichen Politik, Lifestyle, nachhaltigem Leben, Liebe, Sex und Beziehungen. Zum Programmbereich gehören auch die etwas andere Reisereportage "Woidboyz on the Road" und das Newcomer-Format "Startrampe" auf dem PULS Musik-YouTube-Kanal und im BR Fernsehen. PULS bringt außerdem spannende Musik und Events in die Region, mit eigenen Veranstaltungen wie dem PULS Festival in München und Erlangen und der PULS Lesereihe. PULS ist auch Teil von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, mit "iam.serafina" der weltweit ersten Soap auf Snapchat, dem Challenge-Format "Das schaffst du nie!" und dem multimedialen, mehrfach preisgekrönten Reporterformat "Die Frage". PULS bietet auch mehrere Podcasts an wie den Rap-Podcast "Schacht und Wasabi" und den Kurzgeschichten-Podcast "True Klein Crime".



