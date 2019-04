PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2018 Jury-Kinder gesucht!

Du bist zwischen 7 und 10 Jahre alt?

Du schaust gern fern?

Du bist neugierig und interessiert an Fernsehen aus aller Welt?

Du wolltest immer schon einmal mit internationalen Fernsehmachern sprechen?

Du würdest gerne auf unserer Preisverleihung den goldenen Elefanten überreichen?

Du hast an den folgenden Wochenenden noch nichts vor: 12./13. Mai und/oder 19./20. Mai

(Grundsätzlich ist auch die Teilnahme an beiden Kinderjury-Wochenenden möglich)



Dann bist du bei uns genau richtig! Bewirb dich jetzt mit einem Foto und einer kleinen Motivationsmail, in der du uns erzählst, warum du an der Kinderjury teilnehmen möchtest und mit ein paar Sätze zu deinen drei Lieblingsfilmen bzw. -programmen.



Bewerbung bitte an prixjeunesse@feierwerk.de (Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich!)