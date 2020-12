Pressefoto des Jahres von Henning Peifer Energetisch aufgeladen

Als die meisten Besucher den Olympiaberg verließen, ging BR-Reporter Henning Pfeifer erst hinauf und schoss ein einzigartiges Wetterbild. Damit gewann er in der Kategorie Umwelt und Energie den Wettbewerb Pressefoto des Jahres in Bayern. Und so kam es zu dem Bild.

Von: Achim Pohl