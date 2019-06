Medienpreis Mittelstand Gisela Baur und Ralph Gladitz gewinnen mit DokThema

Große Freude am Abend des 23. Mai im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor in Berlin. Für ihre Dokumentation "China kauft den Mittelstand – Schluss mit "Made in Germany?" wurden die Autoren Gisela Baur und Ralph Gladitz mit dem Medienpreis Mittelstand in der Kategorie TV max ausgezeichnet.

Von: Eva Herzum, Redaktion Politische Dokumentationen