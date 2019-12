IQ-Feature zur "Künstlichen Intelligenz" Medienethik-Preis für Daniela Remus

"Daniela Remus gelingt es trotz der Komplexität des Themas, den Hörer von Beginn an mitzunehmen und einzubeziehen. Mit einem Zukunftsszenario, in dem eine KI darüber entscheidet, ob ein verunglückter Patient wiederbelebt werden soll oder nicht, steckt sie sogleich den Rahmen und fragt, ob das unsere Zukunft sei, in der Systeme entscheiden, wer lebt und wer operiert wird. Dem kann man sich als Hörer kaum entziehen. Sie tut dies ruhig und sachlich, nie alarmistisch und macht so Lust, sich mit schwierigen ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Die Aufklärung durch den Beitrag ist außerordentlich."