Medienpreis Luft- und Raumfahrt Bayern 2-Feature ausgezeichnet

Über 100.000 Flüge finden heute statt – jeden Tag. In den nächsten 20 Jahren sollen sich die Passagierzahlen verdoppeln. Schon in wenigen Jahren können uns Flugzeuge in etwa einer Stunde von München nach Los Angeles fliegen, behaupten Forscher. Wie soll das gehen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie dabei? Und vor allem: Geht das auch umweltfreundlich?

Schnell, komfortabel und umweltfreundlich?

Diesen Fragen geht Stefan Geier in seiner Sendung, die redaktionell von Thomas Morawetz verantwortet wurde, nach. Auf dem Flug zu einer Recherche in den USA macht sich Geier Gedanken über den Flugverkehr der Zukunft. Die Luftfahrtbranche steht mächtig unter Druck: Auf der einen Seite soll Fliegen immer schneller, komfortabler und billiger werden, auf der anderen Seite aber verlangt die EU, den CO2-Ausstoß bis 2050 zu halbieren. An welchen Lösungsansätzen wird gearbeitet? Die Sendung geht auf Spurensuche.

"Stefan Geiers Feature ist ein funkisch interessant aufbereitetes Stück, das den Hörer mitnimmt in das Cockpit eines heutigen Verkehrsflugzeugs und ihn gleichzeitig entführt in eine künftige Welt, in der die Reisezeit zwischen Kontinenten dramatisch geschrumpft sein wird. Zukunftsgewandt entwickelt Geier eine Leidenschaft für das Thema, die den Hörer bindet und ihm in bester Radiomanier Wissen vermittelt und von der Zukunft träumen lässt." Aus der Begründung der Jury

Neben der halbstündigen Hörfunk-Sendung für "IQ – Wissenschaft und Forschung" entstand mit der Recherche auch eine Folge "Faszination Wissen", die im Juli 2016 im BR Fernsehen ausgestrahlt worden ist.

Und auch die Kollegen von ARD-alpha haben die Sendung zur Grundlage für ein "punkt.einfach wissen" gemacht.

Weitere Nominierungen für den BR

Neben dem 1. Preis in der Kategorie Hörfunk war das Ressort Wissen & Bildung auch noch in der Kategorie Online mit zwei weiteren Nominierungen vertreten: Das Dossier "Pluto – ganz nah" (br.de) von Alexandra Gögl, Jan-Claudius Hanika, Heike Westram und Christiane Böhm sowie die 360 Grad-Reportage "Handschlag mit dem Kosmonauten” von Stefan Geier für "Faszination Wissen" (Online) waren benannt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 360° Video - Handschlag mit dem Kosmonauten - ISS

Der Preisträger

Stefan Geier arbeitet als Autor, CvD und Moderator für die Hörfunk- und Fernsehredaktionen des trimedialen Ressorts Wissen und Bildung im BR.