Juliane Bartel Medienpreis "Der Mörder und meine Cousine" ausgezeichnet

Große Freude bei der Redaktion Hörspiel/Dokumentation/Medienkunst (PB Kultur) – und gleichzeitig ein Wermutstropfen: So toll es ist, einen so renommierten Preis zu gewinnen, so schade ist es natürlich, nicht zu einer Preisverleihung reisen zu können, sondern aufs nächste Jahr vertröstet zu werden. Denn auch der Juliane Bartel Medienpreis wird dieses Jahr nicht live verliehen, nicht mal virtuell, sondern verschiebt seine Gala aufs nächste Jahr.

Nr. 1 in den Podcast-Charts

Für die Redaktion ist dieser Preis eine weitere Bestätigung dafür, dass das Konzept von "Der Mörder und meine Cousine" aufgegangen ist. Ziel des Podcasts war es, das boomende True-Crime-Genre zu nutzen, um das Thema Femizid und Gewalt gegen Frauen darzustellen und dabei ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Beim Publikum war der Podcast ein großer Erfolg, über Spotify, Apple Podcasts, die ARD Audiothek und weitere Plattformen hatte er mehrere hunderttausend Hörerinnen und Hörer und erreichte am 14. Juli Platz 1 in den deutschen Podcast Charts von Apple Podcasts. Hunderte Zuschriften - dabei viele von Menschen, die selbst von Gewalt betroffen waren - zeigen, welchen Impact "Der Mörder und Meine Cousine" in der deutschen Podcast-Landschaft hatte.

Medienübergreifende Crosspromotion

Mehr als zwei Jahre Entwicklungsarbeit

Tatjana Thamerus und Burchard Dabinnus

Die Freude über den Juliane Bartel Medienpreis ist bei der Redaktion auch deshalb so groß, weil hier ein Projekt gewürdigt wird, an dem das Kernteam mehr als zwei Jahre lang immer wieder gearbeitet und herumgefeilt hat. Dies lag sowohl an der Schwierigkeit der Recherche, als auch an der Tatsache, dass Autor Burchard Dabinnus als Angehöriger eines Opfers - es ist seine Cousine, auf die sich der Titel bezieht - sehr eng in die Geschichte verstrickt war. Erst als die Co-Autorin Tatjana Thamerus mit an Bord kam, ließen sich manche Knoten in der sehr verwinkelten und komplexen Geschichte langsam lösen.