Zündfunk-Feature ausgezeichnet Goethe-Preis für BR-Autor Christian Schiffer

"Why did nobody see it coming?", fragte die Queen eine Gruppe von Volkswirten im November 2008. Und tatsächlich hat die globale Finanzkrise das Vertrauen in die Wirtschaftswissenschaften erschüttert. Vor allem Studierende verlangen deswegen neue Lehrinhalte an den Universitäten. Von dieser Bewegung handelte das Zündfunk-Feature "It's the economy, stupid! Warum Studierende mehr Vielfalt in der Volkswirtschaft fordern". BR-Autor Christian Schiffer wurde hierfür nun mit dem Goethe-Preis (2. Preis) für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus ausgezeichnet.