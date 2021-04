Datenschutz Datenschutzerklärung für den Girls' und Boys' Day 2021

Zweck und Erforderlichkeit der Verarbeitung

Rechtsgrundlage

Ihr Interesse ist es, an der vom BR angebotenen Online-Veranstaltung teilzunehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig und erfolgt nur nach bestätigter Anmeldung und Empfang der Zugangsdaten. Ohne die Angabe der Daten, die zur Kontaktaufnahme über Microsoft Teams nötig sind (bspw. E-Mail-Adresse), ist eine Teilnahme an der Online-Veranstaltung nicht möglich. Die Verwendung der Audio-, Video- und Chatfunktion erfolgt jedoch freiwillig und nur durch eindeutige Handlungsweise der Teilnehmenden (z. B. pro-aktives Anschalten der Kamera oder des Mikrofons, Nutzung der Chatfunktion). Um keinen Einblick in die Privatsphäre zu ermöglichen kann bei Teams ein virtueller Hintergrund gewählt werden. Hierauf werden die Teilnehmenden vor Beginn der Online-Veranstaltung nochmal explizit hingewiesen. Die Online-Veranstaltung wird vom BR nicht aufgezeichnet.