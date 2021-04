Erster interaktiver Tatort Mitspielen beim Hörspiel "Höllenfeuer"

Produktion: Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk

Autor: Daniel Wild

Regie: Martin Heindel

Redaktion: Klaus Uhrig, Till Ottlitz

Mit Xenia Tiling, Ferdinand Hofer u.a.

Zum Inhalt: In zwei Tagen beginnt das Oktoberfest, doch in München geht die Angst um: Eine Serie von Briefbombenanschlägen hält die Stadt in Atem. Kriminalkommissar Kalli Hammermann und seine neue Kollegin Mavi Fuchs sind zunächst mit einem anderen Fall beschäftigt. Doch schnell stellt sich heraus: Die beiden Fälle hängen zusammen und sind nur Vorboten eines viel größeren Terrorangriffs. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.