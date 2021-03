Toni Berger zum 100. Als "Boandlkramer" in bester Erinnerung

Manchmal ärgerte es Toni Berger, dass seine Bekanntheit nur vom "Boandlkramer" abzuhängen schien, obwohl er so viele andere Rollen gespielt hat. Aber dafür gab es einen guten Grund: Mehr als tausendmal verkörperte Berger am Münchner Residenztheater den Tod im "Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben". Und auch in der Fernsehfassung der Theaterinszenierung brillierte der gebürtige Münchner als lebenslustiger Tod, der sich bei Kirschgeist und Kartenspiel vom Büchsenmacher Kaspar Brandner weitere Lebensjahre abluchsen lässt. Am Heiligabend 1975 lief das Stück zum ersten Mal im Fernsehen und ist seitdem zu einer der Kultsendungen des BR Fernsehens geworden.

In Kultserien von Franz Xaver Bogner

Toni Berger selbst wurde 83 Jahre alt und stand bis zuletzt auf der Bühne und vor der Kamera, zum Beispiel als Pfarrer Bartl im "Café Meineid". Das war nicht der einzige Serienklassiker, den Franz Xaver Bogner für das BR Fernsehen gedreht und bei dem Toni Berger mitgespielt hat. Berger war der schwerreiche Sägewerksbesitzer Martin Binder in "Irgendwie und Sowieso" und der schrullige Kometen-Sepp in "Zur Freiheit".

Der Volksschauspieler Berger führte im Komödienstadel als "verkaufter Großvater" Familie und Freunde an der Nase herum und in einigen Folgen des "Pumuckl" war er ein Wirtshauskumpan vom Meister Eder.

Am 27. März 1921 geboren, wuchs Berger im Münchner Stadtteil Au auf. Als Kind spielte er im Hinterhof Kaspertheater und war, wie er in einer BR-Dokumentation erzählte, mitunter recht frech. Später wollte er unbedingt zum Theater und hat während des Zweiten Weltkriegs an den Kammerspielen seine Schauspiel-Prüfung abgelegt. Nach dem Krieg folgten Engagements am Hoftheater in Sigmaringen – ganz klassisch mit Schiller, aber auch Shakespeare oder Ödön von Horvath – dann in Bielefeld, Mannheim und Berlin. 1972 kehrte Berger nach 27 Jahren wieder nach München zurück.