Bayerischer Rundfunk Weitere Publikationen

Die Geschichte des Bayerischen Rundfunks sowie des Rundfunks in Bayern ist vielfältig. Unter anderem sollen in der Schriftenreihe „Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks“ die vielschichtigen Aspekte des Mediums Rundfunks in Fallstudien analysiert und publiziert werden werden. Beleuchtet wird nicht allein die Programmgeschichte, Themen sind ebenso die Musik und Klangkörper, Technikentwicklung oder Rezipientenforschung.

Publikationen

Stephanie Mauder, Der Komponist und Dirigent Jan Koetsier ; Studien zum Werk und zu seiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk, Bd. 6, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring; Peter Lang Verlag, 2012

Carola Arlt, Von den Juryferien zur musica viva. Karl Amadeus Hartmann und die Neue Musik in München ; Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks, Bd. 5, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring; Peter Lang Verlag, 2010

Susanne Weichselbaumer: Das Hörspiel der fünfziger Jahre - "Regionalliga Süd" und "Champions League" ; Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks, Bd. 4, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring; Peter Lang Verlag, 2007

Antje Eichler, Protest im Radio. Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks über die Studentenbewegung 1967/68 , Bd. 3, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring, Peter Lang Verlag, 2005

Stephanie Mauder, Eugen Jochum als Chefdirigent beim Bayerischen Rundfunk , Bd. 2, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring, Peter Lang Verlag, 2003

Stephanie Schrader, Von der "Deutschen Stunde in Bayern" zum "Reichssender München". Der Zugriff der Nationalsozialisten auf den Rundfunk , Bd. 1, (Hg.) Renate Ulm und Bettina Hasselbring, Peter Lang Verlag, 2002

Markus Behmer / Bettina Hasselbring (Hrsg.): Radiotage, Fernsehjahre. Interdisziplinäre Studien zur Rundfunkgeschichte nach 1945 , Münster 2006

Studien zur Geschichte des Bayerischen Rundfunks , hrsg. im Auftrag des Bayerischen Rundfunks von Bettina Hasselbring und Renate Ulm, Peter Lang Verlag, 2002 f.

Margot Hamm / Bettina Hasselbring / Michael Henker (Hrsg.): Der Ton. Das Bild. Die Bayern und ihr Rundfunk 1924-1949-1999, Begleitbuch zur Ausstellung 1999