Überdurchschnittliches Niveau Radio-Livestream-Nutzung zu Coronazeiten

Die ma 2020 Audio I erscheint am 1. April. Diese Daten beinhalten den Erhebungszeitraum Frühjahr/Herbst 2019. Daten der media analyse, die zumindest zum Teil aus dem Zeitraum der Coronakrise stammen, fließen in die ma audio 2020 II ein, deren Ergebnisse am 15. Juli veröffentlicht werden.