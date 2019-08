BR in Zahlen Fernsehen

BR Fernsehen und ARD-alpha

Das ist Bayern in all seinen Facetten: zukunftsorientiert, weltoffen, heimatverbunden und sympathisch. Mit aktuellen Sendungen wie Rundschau oder Abendschau informiert das BR Fernsehen ausführlich über Ereignisse in allen bayerischen Regionen und der Welt. Wirtschafts-, Sozial-, Kultur-, Sport-, Gesundheits- und Wissenschaftsmagazine fragen kritisch nach. In Gesprächssendungen geht es um Themen, die Menschen in Bayern bewegen. Für Unterhaltung sorgt eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Serien.

Unter dem Motto "Die Welt verstehen" sendet ARD-alpha neben klassischem Bildungsfernsehen wie Telekolleg und Sprachkursen auch Sendungen über Wissenschaft, Geschichte, Kultur oder Religion. Neben rund 40 Übernahmen beliebter Sendungen anderer ARD-Sender bietet ARD-alpha Dokureihen wie "Die Magie der Farben" und "Altruismus vs. Egoismus" sowie seit 2014 mit dem "Campus Magazin" ein bundesweit einmaliges, wöchentliches aktuelles Hochschulmagazin.

Als viertgrößter ARD-Sender stellt der BR pro Jahr insgesamt über 50 Tage qualitativ hochwertiges Programm für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste bereit.

Mediennutzung

Fernsehnutzung - Marktanteile

Das BR Fernsehen ist eine zentrale Größe auf dem bayerischen Fernsehmarkt: Der Marktanteil in Bayern legt von 2016 auf 2017 um 0,5 Prozentpunkte deutlich auf 7,4 Prozent zu. 5,93 Millionen Menschen deutschlandweit schalten täglich das BR Fernsehen ein, davon 2,32 Millionen in Bayern. Zugleich ist das BR Fernsehen nach Das Erste das beliebteste Programm der bayerischen Zuschauer.